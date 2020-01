Vedetele s-au schimbat pentru petrecerile de dupa Golden Globes. Iata ce au purtat! Ceremonia de decernare a Golden Globes a fost urmata, asa cum se intampla in fiecare an, de o serie de petreceri exclusiviste in Los Angeles, organizate de renumite posturi TV, reviste sau case de productie. Evenimente la care multe dintre vedetele care au participat la gala au ales sa mearga pentru a se relaxa si a socializa in voie cu prietenii din industrie. Iata ce au ales sa poarte la aceste petreceri! Scarlett Johansson Hailey Bieber Margot Robbie Jennifer Aniston si Sandra Bullock Laverne Cox Bebe Rexha…