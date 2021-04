Dupa mai multe ceremonii organizate doar online din cauza pandemiei, vedetele au aparut din nou in ținute de gala cu ocazia ceremoniei premiilor Oscar 2021 . Nu a fost o defilare, ca in anii precedenți, caci gala a fost organizata cu un numar redus de invitați, dar a oferit un moment de normalitate pentru astfel de evenimente, scrie CNN. Organizatorii premiilor Oscar au respins ideea unei ceremonii online, motiv pentru care gala a fost amanata cu doua luni. Și-au dorit sa readuca in atenție „glamourul” de la Hollywood și chiar i-a indemnat pe cei 170 de invitați, in mare parte nominalizați, sa…