Vedete cu dosar penal! Au fost prinse la volan, în ultimul an, fără permis, sub influența alcoolului ori a drogurilor Surprinse la volan fara permis, sub influența alcoolului ori a drogurilor, numai in ultima perioada s-a format o lunga lista a vedetelor care s-au ales cu dosar penal ori au primit condamnari. Daniel Iordachioaie a fost iertat de judecatori ca s-a urcat la volan cu permisul suspendat. Judecatorul a apreciat ca nu se impune doar penal insa solistul a fost amendat pentru fapta sa * Raoul, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare! De patru ori a fost prins solistul la volan avand permisul suspendat! Pe numele sau Rareș Borlea, cantarețul a primit sentința in ultimul dosar aflat pe rol. Solistul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

