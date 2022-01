Nadir, Dorian Popa ori Anda Adam sunt vedetele care s-au reprofiat in lipsa evenimentelor. Cei trei soliști au in comun construcțiile civile, fiecare fiind prins pe propriul șantier. Au colegi in breasla artistica care s-au implicat in proiecte mult mai mari in domeniul construcțiilor, respectiv construcția de blocuri. Insa sus menționații traiesc in conformitate cu morala ”Nu te intinde mai mult decat ți-e plapuma” și sunt la un pas sa-și recupereze investiția in noua lor afacere de care se declara mulțumiți, ba chiar au de gand sa se dezvolte in construcția altor case și vile. Anda Adam construiește…