- Doi medici ATI de la spitalele din Curtea de Arges si Campulung Muscel au fost detasati la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti, a anuntat, marti, prefectul Radu Perianu (PNL). Decizia a fost luata dupa o sedinta cu toti managerii de spitale din judet, in contextul in care exista pericolul…

- Spitalul Municipal Campulung are o secție noua de Oncologie, care arata ca afara! „Astazi a avut loc recepția noii Secții de Oncologie a Spitalului Municipal Campulung. De anul acesta bolnavii de cancer vor beneficia de tratament in condiții civilizate la standarde europene. Refuz sa cred ca normalitatea…

- In cadrul unei intalniri cu presa din Argeș, senatorul Alina Gorghiu, noul președinte interimar al PNL Argeș, a anunțat care vor fi principalele masuri de ordin organizatoric care vor fi luate in perioada urmatoare. Unele dintre masuri vizeaza reorganizarea organizațiilor din Curtea de Argeș și Campulung…

- Numarul pacienților COVID internați la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu este cel mai mic din ultimele trei luni. Astfel, la Secția Boli Infecțioase sunt internați 27 de bolnavi, dintre care 20 sunt nevaccinați. Numarul total de paturi este 77. La Compartimentul ATI COVID din cadrul Secției…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj informeaza cetațenii ca se pot adresa medicilor de familie in vederea efectuarii tratamentului cu anticorpi monoclonali la persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2. Aceste doze se pot administra pacienților cu forme ușoare și medii de boala, care nu necesita administrare…

- Alro redirectioneaza aproximativ 500.000 de metri cubi de oxigen industial, pentru a ajuta sistemul medical, grav afectat de cel de-al patrulea val de Covid-19. Alro utilizeaza aproximativ 240.000 de metri cubi de oxigen tehnic pe luna in cadrul proceselor sale tehnologice, respectiv pentru a opera…

- Dupa un an de la incendiul izbucnit la Spitalul din Piatra-Neamț, in urma caruia au murit pacienți intubați, bolnavi de Covid 19, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a informat ca in 25 octombrie 2021, 10 suspecți au fost puși sub acuzare pentru ucidere, vatamare, distrugere din…

- Avarie, joi, intr-o secție COVID a Spitalului Județean de Urgența Pitești. Furnizarea energiei electrice in secția unde erau internați 30 de pacienți, cei mai mulți conectați la concentratoare de oxigen, a fost intrerupta, potrivit Mediafax.