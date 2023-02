Vedetă Onlyfans, amendată după ce a lovit și înjurat polițiștii pe Aeroportul Otopeni Bia Khalifa, prima romanca cu cont pe platforma pentru adulți Onlyfans și o prezența obișnuita a studiourilor de televiziune, a fost incatușata pe Aeroportul Otopeni vineri, 10 februarie. Ea fost amendata in urma unei altercații cu paza aeroportului și s-a plans apoi pe rețelele social ca a fost batuta și pipaita. Sindicatul Europol a spus ca femeia a fost amendata dupa ce a injurat un polițist, informeaza Ziare.com. Bia Khalifa se intorsese de la Milano impreuna cu iubitul ei, Fulgy, fiul familiei de lautari Clejan. Intr-o postare pe TikTok, Bia Khalifa i-a acuzat pe polițiști ca ”au tarat-o… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

