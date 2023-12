Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Gabor s-a intors in Romania dupa 10 ani, pentru a petrece Craciunul alaturi de cei dragi. Sora Monicai Gabor a evitat sa mai petreaca sarbatorile de iarna la Bacau, dupa ce mama ei a murit in urma cu un deceniu. Vedeta a postat un mesaj pe contul de Instagram și primele imagini cu ea de acasa.Ramona…

- Craciunul se apropie cu pași repezi, iar cu acest prilej, ne adunam cu toții la masa alaturi de familie și prieteni. Din pacate, stilul modern de viața ne impiedica sa avem acces la ingrediente naturale, iar pe mulți dintre noi chiar la produse preparate in casa. Așa se face ca masa de sarbatori poate…

- Craciunul este una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinilor. In aceasta zi, este bine sa ții cont de cateva tradiții, daca vrei sa iți mearga bine tot anul care urmeaza. Se spune ca la masa de Craciun este de bun augur sa ascultam colinde, cantece ritualice de belșug, de rodire a ogoarelor…

- Iulia Vantur este plecata in India de peste 10 ani și nu are de gand sa mai revina in Romania. Nu va petrece nici macar Craciunul pe meleaguri romanești, dar nu are de gand sa renunțe la tradițiile cu care a crescut. Ce respecta an de an și cum iși alina dorul de cei dragi. […] The post Ce va face Iulia…

- Amalia Nastase s-a mutat in casa noua alaturi de familia ei și este foarte bucuroasa de schimbarea facuta. Fosta soție a lui Ilie Nastase a explicat de ce a ales sa se mute intr-un alt cartier.Deși statea intr-o vila superba impreuna cu familia ei, Amalia Nastase a luat decizia de a se muta intr-o alta…

- Black Friday, Cyber Monday și Moș Nicolae au trecut și se apropie urmatorul moment in care cheltuielile romanilor cresc - Craciunul. Anul trecut, cei mai mulți dintre respondenții la un studiu similar (48%) spuneau ca vor aloca sub 250 de euro pentru sarbatori, iar 6% dintre respondenții din aceasta…

- Tanarul a distrus un autobuz și a atacat o femeie, dupa ce i s-a cerut sa iși valideze biletul de calatorie.Tanarul se afla in mijlocul de transport in comun cand i s-a atras atenția sa-și composteze biletul. De aici, a urmat un scandal uriaș. Baiatul a spart aproape toate geamurile de la…

- O femeie in varsta de 53 de ani a fost gasita fara semne vitale pe o banca dintr-o statie de autobuz din localitatea Viseu de Sus, aproape de intersectia Drumului National 18, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Maramures, Ionela Cosma.