Vedeta care iese la plajă cu vizieră Dior Vedeta care iese la plaja cu viziera Dior Bianca Dragușanu a petrecut la plaja weekend-ul ce tocmai s-a incheiat. Vedeta a fost insoțita pe litoral de Alex Bodi și cațiva prieteni. Ca de fiecare data, Bianca a atras toate privirile pe plaja. Nu doar grație formelor sale perfecte, ci și a accesoriilor de mii de euro pe care le-a afișat. Click.ro a surprins-o pe Bianca Dragușanu pe plaja. Purta un costum de baie roz in doua piese și a ales sa se protejeze de soare cu ajutorul unei viziere. Nu orice viziera, ci una marca Dior, al carui preț se ridica la aproape 400 de euro. Bianca Dragusanu va ajunge… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

