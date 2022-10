Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din comuna Scanteia, judetul Iasi, si-a accidentat mortal copilul in timp ce incerca sa parcheze o autoutilitara in curte. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.Tragedia a avut loc azi in comuna Scanteia din județul Iași in jurul orei 12:00. Potrivit polițiștilor femeia…

- Rapperul american PnB Rock a fost impușcat mortal in timp ce se afla intr-un restaurant din Los Angeles, unde lua masa alaturi cu iubita lui. Vedeta a colaborat cu artiști precum Ed Sheeran, Wiz Khalifa și 2 Chains.

- Doi barbati au murit electrocutati pe o scara metalica. Tragedia a avut loc in localitatea bihoreana Olosig. Unul dintre ei a folosit o scara metalica pentru a se urca pe casa pentru a repara o instalatie de incalzire a apei. Acesta a fost gasit fara viata de catre sotia sa. Un vecin care a incercat…

- Jennifer Lopez și soțul ei, Ben Affleck au fost surprinși la o sesiune “last minute” de cumparaturi inainte de petrecerea lor de nunta, care va avea loc weekend-ul acesta in statul american Georgia.

- Un incident violent in urma caruia un barbat de 40 de ani a ajuns la spital s-a produs la finele saptamanii trecute, in Ciolpani, județul Ilfov. Mai multe persoane s-au batut cu bate, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool. Poliția Ilfov a fost sesizata ca, in noaptea de sambata…

- Un copil mic a cazut sambata de la etaj in interiorul Atrium Mall din Arad. Copilul a cazut in zona farmaciei Dr. Max, potrivit specialarad.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Un incident socant a ingrozit comunitatea din satul indian Dunka. Saptamana trecuta, un bebelus de 4 luni a fost smuls din bratele parintilor si ucis sub ochii lor. O maimuta l-a prins de picior si l-a aruncat de pe acoperis, in India.

- ANCHETA / Un membru al PCH, Popescu Paul Eduard, responsabil pentru comunicarea cu suporterii in actele clubului Dinamo 1948, pana in 2020, executa in prezent o pedeapsa de 10 ani și 4 luni de inchisoare, dupa ce a ucis un barbat, in 2018. Cazul lui Popescu Paul Eduard (38 de ani), un fan cu vechi…