Vecinii de la Novi Sad pregătesc un spectacol grandios pentru preluarea titlului de Capitală Europeană a Culturii 2022 VIDEO In 2022 vor fi trei capitale culturale europene, Novi Sad, Kaunas și Esch. Primul oraș care va inaugura programul va fi Novi Sad, pe 13 ianuarie la ora 20.22. Kaunas va urma pe 22 ianuarie și apoi Esch pe 22 februarie, cu o ceremonie care va culmina pe 26 februarie. Novi Sad a intrat oficial in anul titlu al Capitalei Culturale Europene cu programul inspirat de Nikola Tesla, primul cetațean de onoare al orașului, iar orașul de pe Dunare va fi centrul vieții culturale europene in urmatoarele 365 de zile. Potrivit directorului Fundației „Novi Sad 2022 – CEC” Nemanja Milenkovic, pentru deschiderea… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, vor avea joi o convorbire telefonica, a anuntat miercuri într-un comunicat purtatoarea de cuvânt a Consiliului de Securitate Nationala al SUA, Emily Horne, relateaza Agerpres citând agentiile internationale de presa.Conform…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi ca este nedrept ca Moscova sa fie invinuita de preturile-record la gaze naturale din Europa, in conditiile in care, afirma liderul de la Kremlin, gigantul rus Gazprom isi indeplineste toate obligatiile in privinta livrarilor, transmite Reuters,…

- Ministrul german de Externe Annalena Baerbock si-a exprimat miercuri ”marea ingrijorare” dupa ce Vladimir Putin a amenintat cu represalii ”militare si tehnice” in cazul in care Occidentul nu pune capat politicii pe care Rusia o considera amenintatoare, relateaza AFP. ”Ingrijorarea mea este…

- Administratia Joseph Biden a anuntat, luni seara, dupa o conversatie intre oficiali din SUA si Rusia, ca este pregatita sa se implice in contacte diplomatice cu Moscova pentru ajungerea la noi acorduri de securitate, cerand insa garantii reciproce. Jake Sullivan, consilierul presedintelui Joseph Biden…

- Guvernul sârb și Rosatom, compania nucleara a Rusiei, au semnat un acord pentru construirea unui centru de cercetare în domeniul tehnologiilor nucleare și de creare a unei companii comune care sa realizeze proiectul în Serbia, relateaza Euractiv.Înțelegerea încheiata…

- Partidul Libertatii (FPOe), de extrema dreapta, din Austria nu va innoi in 2022 acordul controversat de cooperare incheiat acum cinci ani cu partidul Rusia Unita al presedintelui Vladimir Putin, a anuntat joi liderul sau, relateaza AFP. 'Nu am inteles niciodata interesul' acestui acord parafat de FPOe…

- Vorbind intr-un mesaj inregistrat la conferinta Flame Gas and GNL de la Amsterdam, Elena Burmistrova a spus ca, spre deosebire de contractele spot si pe termen scurt, contractele pe termen lung, legate de petrol, cu conditii take-or-pay sunt cele care pot realiza echilibru si predictibilitate. Rusia…

- Cazurile de Covid-19 au explodat, mai ales in partea de Est a Europei, unde rata de vaccinare este foarte scazuta. Pentru a ține sub control pandemia, autoritațile decid, rand pe rand, sa instaureze carantina. Tot mai multe țari din Europa de Est decid sa impuna masuri drastice, printre care și carantina,…