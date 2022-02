Vecina a liniştit-o din nou pe Ostapenko Anett Kontaveit va juca finala la Doha cu grecoaica Maria Sakkari *Vesely uimeste iar la Dubai: l-a batut pe Shapovalov si face finala cu Rublebv. Veselie la Acapulco: semifinala Medvedev-Nadal *Jelena Ostapenko (13 WTA), campioana in 2017 la Roland Garros, a fost eliminata ieri in semifinalele turneului de WTA1000 dupa o serie impresionanta de noua victorii consecutive, Jelena Ostapenko a cedat din nou in fata estonei Anett Kontaveit (7WTA), care a invins-o si in urma cu doua saptamani in semifinale la Sankt Petersburg. Letona nu a reusit sa gaseasca in fata lui Kontaveit tactica potrivita,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul rus de tenis Andrei Rublev (locul 7 ATP) s-a calificat in finala turneului ATP 500 de la Dubai, dupa ce a trecut in semifinale de polonezul Hubert Hurkacz (locul 11 ATP), scor 3-6, 7-5, 7-6 (7-5). Rublev va disputa a doua finala ATP in ultimele 6 zile, contra invingatorului meciului dintre…

- Novak Djokovic, liderul ATP si principal favorit, a fost eliminat surprinzator joi, in sferturile de finala ale turneului ATP 500 de la Dubai, pierzand in doua seturi, 6-4, 7-6 (7/4), in fata cehului Jiri Vesely (123 ATP). Odata cu aceasta infrangere, Djokovic va parasi primul loc in clasamentul ATP,…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului ATP 500 de la Dubai, dupa ce l-a invins in doua seturi pe rusul Karen Haceanov, potrivit News.ro . Revenit pe teren la o luna dupa scandalul expulzarii sale din Australia, Djokovic…

- Dupa ce a vorbit pentru BBC despre situația sa, Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a acordat un interviu și presei din Serbia. Jucatorul a dezvaluit cum a trait finala de la Australian Open, caștigata dramatic de Rafael Nadal, care a ajuns la 21 de turnee de Grand Slam, și a spus ca rusul Daniil Medvedev…

- Rafael Nadal a câștigat Australian Open și și-a completat CV-ul cu cel de-al 21-lea trofeu de Grand Slam. Finala cu Daniil Medvedev a fost una epica, ibericul revenind de la 0-2 la seturi. Exista însa destule voci care spun ca altfel ar fi stat lucrurile daca Novak Djokovic ar fi primit…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev, finalist al turneului de Grand Slam Australian Open-2022, l-a abordat la puncte pe liderul clasamentului mondial sarb Novak Djokovic. Potrivit ratingului Asociației Profesionistilor din Tenis (ATP), a carui versiune actualizata a fost publicata luni…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul 2 mondial, va fi adversarul lui Rafael Nadal in finala turneului Australian Open, dupa ce l-a invins, vineri, la Melbourne, pe grecul Stefanos Tsitsipas (4 ATP), cu 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1, in a doua semifinala a competitiei. Rusul a obtinut victoria dupa doua…

- Daniil Medvedev (principalul favorit dupa expulzarea lui Novak Djokovic) s-a calificat vineri în finala de la Australian Open, rusul trecând în patru seturi de Stefanos Tsitsipas (favorit patru). Pentru câștigarea trofeului de la Melbourne, Medvedev se va duela cu Rafael Nadal…