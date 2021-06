Vechimea în muncă 2021. Președintele Iohannis a promulgat legea privind cumpărarea vechimii pentru pensie. Termenul, prelungit Președintele Klaus Iohannis a promulgat marți Legea privind cumpararea vechimii in munca, adoptata de Parlament in luna mai. Noutatea este data de prelungirea unui termen important, respectiv pana la 31 august 2023. Pot cumpara vechime in munca persoanele care nu au calitatea de pensionari sau nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului […] Citește Vechimea in munca 2021. Președintele Iohannis a promulgat legea privind cumpararea vechimii pentru pensie. Termenul, prelungit in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

