- David Popovici a confirmat așteptarile și a caștigat duminica, 4 septembrie, medalia de aur in proba de 100 metri liber la Campionatul Mondial de natație pentru juniori care se desfașoara in Peru, la Lima. Patrick Sebastian Dinu, calificat și el in finala, a ieșit pe locul 5, informeaza Digi24.ro .

- Control de amploare la mai multe centre de fier vechi din județul Giurgiu. Autoritațile au gasit 13 centre de dezmembrari ilegale de mașini, dar și transporturi de deșeuri fara acte avizate. In total, comisarii au dat amenzi de peste 400.000 de lei și au deschis și doua dosare penale.

- Administratia Fondului pentru Mediu va lansa, in luna septembrie, Programul privind casarea autovehiculelor uzate, care va permite scoaterea din uz a masinilor mai vechi de 15 ani, a anuntat, vineri, presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu. Potrivit acestuia, programul va avea o valoare de 500 de milioane…

- In organizarea Bibliotecii Județene și a Consiliului Județean Satu Mare s-a derulat astazi, 11 august, cu incepere de la ora 14:00, la noul sediu al bibliotecii, ediția cu numarul XXIII a evenimentului cultural „Anul editorial satmarean”. In cadrul evenimentului au fost prezentate publicului participant…

- Miercuri seara polițiștii din Turda au intervenit pentru a securiza zona unde a fost gasit un proiectil și au interzis manevrarea acestuia. Cei care l-au gasit planuiau sa il duca la fier vechi pentru a-l valorifica.

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a declarat ca absolut toate ambulanțele vechi de tip UAZ vor fi retrase de pe linie, din cauza ca au ajuns intr-o stare ingrozitoare. „La moment parcul de autospeciale al CNAMUP e constituit din 430 de unitați care e inca departe de numarul suficient pentru a acoperi…

- Incepand de luna viitoare, proprietarii mașinilor mai vechi de 15 ani pot primi 3.000 lei daca le caseaza. Presedintele Administratiei Fondului de Mediu a anuntat ca, din luna august, proprietarii masinilor mai vechi de 15 ani, cu norma de poluare Euro 3, vor putea primi 3.000 de lei daca le vor casa.…

- „Academia de fotbal social este cel mai ambitios program de dezvoltare initiat vreodata in tara noastra, de la Daciada si pana in prezent. Avem convingerea ca va fi un succes total. Speram sa aducem multa bucurie in randul copiilor din fiecare localitate. Mizam de asemenea pe sprijinul si colaborarea…