Vatmanul sau şoferul CTP nu are numele afişat pe cabină? 700 lei amendă! Municipalitatea propune amenzi drastice pentru conducatorii mijloacelor de transport in comun. Un sistem de sanctionare cu amenda exista si in prezent, dar noile norme propun majorari semnificative. De exemplu, daca un sofer nu opreste intr-o statie CTP, atunci, el este pasibil de o amenda cu o valoare cuprinsa intre 700 si 1.000 lei (fata de 200 - 400 lei in prezent). Surse din Primarie ne-au declarat ca modificarile au menirea de a pune presiune pe CTP, iar operat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

