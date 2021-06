Vaticanul sancționează doi episcopi polonezi pentru că au acoperit agresiunii sexuale Vaticanul a sancționat doi noi episcopi polonezi pentru acoperirea cazurilor de agresiune sexuala împotriva minorilor de catre membrii clerului, a anunțat vineri episcopatul polonez, citat de AFP.

Aceștia sunt episcopul decan al Zielona Gora și Gorzow (sud-vest), episcopul Stefan Regmunt și episcopul emerit de Kalisz (centru), episcopul Stanislaw Napierala, potrivit a doua comunicate de presa publicate de serviciul de presa al Conferinței episcopale poloneze.

Ambele texte se refera la &"neglijența&" în tratarea cazurilor de &"agresiune împotriva minorilor comise de preoți&"… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

