Vaticanul își exprimă opoziția față de legea anti-homofobie din Italia într-o mutare diplomatică "fără precedent" Vaticanul s-a opus în mod oficial unui proiect de lege dedicat luptei împotriva homofobiei în Italia, o interventie diplomatica neobisnuita în problemele interne italiene, relateaza France24 și Agerpres.



Proiectul de lege aflat în dezbatere în Senat îsi propune sa pedepseasca actele de discriminare si incitare la violenta împotriva homosexualilor, lesbienelor, persoanelor transgender si persoanelor cu dizabilitati.



Potrivit ziarului italian Corriere della Sera, o nota diplomatica a fost transmisa pe 17 iunie de catre arhiepiscopul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

