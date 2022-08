Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat Ucraina ca ar fi in spatele asasinarii langa Moscova a Dariei Dughina, fiica intelectualului ultranationalist rus Aleksandr Dughin, ale carui idei se regasesc in politica promovata in prezent de presedintele rus Vladimir Putin. Este o ipoteza considerata de expertii occidentali in…

- Miercuri, 24 august, Papa Francisc a lansat un apel sa „se evite riscul unui dezastru nuclear” in Ucraina, la sase luni de la debutul invaziei ruse, denuntand inca o data „nebunia razboiului”. Suveranul pontif a vorbit la audiența generala și despre moartea fiicei lui Aleksandr Dughin, Daria Dughina…

- Intr-un text publicat in revista Forumului Militar-Tehnic „Armata - 2022” și descoperit de jurnalistul ucrainean Denis Kazanskii, Daria Dughina considera ca atrocitațile de la Bucha „au fost inscenate”, subliniind ca „toate victimele, rudele victimelor și martorii au fost actori angajați”.Forumul Armata-2022…

- Secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare din Ucraina, Oleksii Danilov, a declarat marti ca asasinarea Dariei Dughina, fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dughin, a fost o 'executie savarsita de serviciile secrete ruse, Ucraina neavand nimic de a face cu aceasta',…

- Tensiunile dintre Rusia și Ucraina au atins cote maxime in ultimele doua zile, avand in vedere tragedia petrecuta sambata seara, in apropierea Moscovei, acolo unde fata omului de incredere al lui Vladimir Putin a murit in urma unei explozii a mașinii in care se afla. Prima reacție a Rusiei a fost, bineințeles,…

- Propaganda rusa considera deja ca Ucraina este in spatele atentatului care a ucis-o pe Daria Dughin, fiica ultranaționalistului Aleksandr Dughin, cel care i-a fi oferit lui Vladimir Putin argumentele ideologice pentru a invada aceasta țara. Ei cer razbunare și o pedeapsa pe masura. Kievul se va zgudui…

- Angela Merkel, fostul cancelar german, a condamnat invazia Rusiei in Ucraina si si-a exprimat sprijinul pentru actualul guvern german, UE si SUA in eforturile lor de a-l infrunta pe presedintele rus Vladimir Putin, in primul sau discurs public din acest an dupa ce s-a retras din functie, informeaza…