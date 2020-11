Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul cere explicatii dupa ce contul oficial de Instagram al Papei Francisc a apreciat fotografia in care un model brazilian apare imbracata sumar. Femeia a glumit spunand ca va ajunge in Rai dupa ce fotografia sa a primit apreciere de pe contul oficial al Suveranului Pontif, scrie digi24 . Compania…

- Politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii a postat marti pe Instagram o fotografie din spitalul din Berlin unde este tratat in urma unei presupuse otraviri in Rusia luna trecuta, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. In fotografie, Navalnii apare stand in pat si inconjurat de familie, iar…