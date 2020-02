Vaticanul a anulat toate evenimentele în spaţii închise "În conformitate cu prevederile autoritaților italiene", Vaticanul "a amânat câteva dintre evenimentele planificate pentru urmatoarele zile în spatii închise și cu un flux semnificativ de public", a declarat pentru agentia Ansa, directorul Salii de presa a Sfântului Scaun, Matteo Bruni.



De asemenea, s-a decis, &"montarea de dozatoare dezinfectante în spatiile permise accesului în Vatican". "Distribuitorul cu dezinfectant de mâna va fi plasat la porțile de intrare, iar la dispensarul deschis publicului se…

Sursa articol: hotnews.ro

