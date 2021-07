Stiri pe aceeasi tema

- "Este o doamna foarte tanara, nu cred ca doamna ministru are o minte parșiva, sa construiasca o instituție. Se discuta demult și este mana lui Vlad Voiculescu. Vlad Voiculescu este preocupat de imobiliare. Marea lui grija la Ministerul Sanatații a fost sa ajunga sa construiasca cele 8, 10, spitale regionale,…

- Despre presiunile pe care unii dezvoltatori imobiliari le fac asupra consilierilor locali sa le voteze proiectele se știe de mult. Ei bine, abia acum un consilier local confirma aceasta „practica”. Este vorba despre Nicolae Pavalean, consilier local USR. Haosul din urbanismul bistrițean nu mai mira…

- Fostul șef al PSD Liviu Dragnea a explicat pe larg magistratului de la Tribunalul București de ce vrea sa fie eliberat condiționat și nu a mai insistat cu afirmațiile ca este nevinovat ci a inceput sa spuna ca ințelege de ce a fost trimis la penitenciar de judecatorii ICCJ. „Tot ce a spus…

- Dan Barna s-a aratat deranjat ca DLAF nu i-a dat informații despre dosarul care il vizeaza și a fost trimis la DNA! Barna a precizat, intr-o conferința de presa ca este ”caraghios” ca DLAF nu l-a informat, deși el este vicepremier, iar Departamentul este in subordinea Guvernului. Liderul USR vrea…

- Papa Francisc anuleaza superimunitatea cardinalilor și episcopilor, care vor putea fi judecati de tribunalul penal al Vaticanului, unde magistrații sunt laici, relateaza AFP. Aceasta mini-revolutie a sistemului de justitie penala de prima instanta al Vaticanului, unde oficiaza magistrati italieni laici…

- Colectivul profesoral din Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești anunța cu regret trecerea la cele veșnice a doamnei instructor – maistru Georgeta Naescu, cadru didactic cu activitate indelungata in instituția noastra de invațamant. Deplangem pierderea unui om dedicat școlii pana in…

- Alexandru Rafila: „Nu știu care sunt prioritațile noului ministru. Singura mea ingrijorare din declarația doamnei Mihaila este ca vrea sa continue proiectele domnului Voiculescu. Sper sa nu se intample acest lucru. Trebuie sa facem și spitale, dar Romania cheltuiește 42% pentru asistența medicala spitaliceasca,…

- Elena Lapujean, o romanca din Austria in varsta de 64 de ani, i-a impresionat pe austrieci prin talentul sau in pictarea oualor de Paște și nu numai. Ziarul austriac Kronen Zeitung a decis astfel, cu ocazia Paștelui catolic, sa-i dedice un articol conaționalei noastre pe care-l redam in limba romana…