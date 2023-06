REZULTATE… Rata de promovare a Evaluarii Nationale in judetul Vaslui a scazut dramatic. Daca in 2022 aceasta era de 77,09%, iar in 2021 – 66,3%, anul acesta este de 63,7%, cu 12,5 procente mai mica decat media nationala – 76,2%. Astfel, Vasluiul se afla la coada clasamentului cu cele mai mici rate de promovare, alaturi […] Articolul Vasluiul, codas la Evaluarea Nationala: rata de promovabilitate, mai mica cu 12,5 procente fata de media nationala! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .