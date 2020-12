Stiri pe aceeasi tema

- ISTORIE… Profesorul vasluian Constantin Focsa a participat recent la cel de-al III-lea webinar al comunitatii de profesori TOLI Romania si Republica Moldova, organizat de Institutul „Olga Lengyel” New York si Institutul Intercultural Timisoara. In cadrul intalnirii, trei profesori au prezentat proiecte…

- LIBERI… Cei doi tineri pusi sub arest la domiciliu dupa ce au fost prinsi cu 1.200 de euro falsi au scapat de masura restrictiva de libertate. Tribunalul Vaslui a decis inlocuirea masurii cu cea a controlului judiciar. Luna trecuta, cei doi tineri au fost retinuti 24 de ore si apoi arestati la domiciliu,…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant solicita spor de calculator pentru profesori, Printr-o adresa obținuta de Edupedu.ro, FSLI reclama faptul ca “gradul de nemulțumire al salariaților este din ce in ce mai mare” și cere spor pentru condiții de munca, sub pretextul ca desfașurarea școlii online…

- Urmeaza o noua minivacanta pentru elevi si profesori! Elevii nu vor merge la scoala luni, in 30 noiembrie, zi de sarbatoare legala – Sfantul Andrei, si nici marti, pe 1 Decembrie. Astfel, ei vor fi liberi pentru patru zile – sambata, duminica, luni si marti. Urmatoarea vacanta va incepe pe 23 decembrie.…

- POVESTIRI DE GROAZA… Vasluienii stabiliti de ani buni in capitala Austriei au trecut prin momente de cosmar. Acestia au trait pe propria piele atacul terorist de luni seara in urma caruia trei persoane si-au pierdut viata si alte 17 au fost ranite. Acum, vienezii traverseaza clipe de groaza, mai ales…

- Parlamentari au initiat un proiect legislativ care prevede ca functiile de director sau director adjunct de scoala sa fie incompatibile cu functiile de conducere in partidele politice. Initiatorii sustin ca invatamantul a suferit, in ultimii ani, de pe urma intereselor politice, fapt care a scazut calitatea…

- SE TRATEAZA ACASA… Institutul National de Sanatate Publica, prin Directiile de Sanatate Publica (DSP-uri) din fiecare judet, a inceput monitorizarea infectiilor respiratorii acute din acest sezon rece. Saptamana trecuta, in judetul Vaslui, au fost inregistrate oficial 361 de cazuri de infectii virale…

- 30 de profesori au fost trimisi in izolare dupa ce au intrat in contact cu directoarea unui liceu, pozitiva COVID, la un consiliu profesoral ținut in aer liber. Este vorba despre cadre didactice de la liceul „Anghel Saligny“ și liceul particular „Marin Coman“. Potrivit datelor confirmate de inspectorul…