Handbal LICITATIE… Fosti si actuali handbalisti vasluieni si-au scos tricourile la licitatie in scop caritabil. Leonard Bibirig, Lorena Ostase, Demis Grigoras si Liviu Mironescu s-au implicat in campania umanitara a CSU Suceava, “Uniti contra coronavirusului”. Antrenorul echipei CSM Vaslui, Leonard Bibirig, si-a scos la licitatie tricoul cu care a jucat in Liga Campionilor, pe vremea [...]