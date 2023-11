Stiri pe aceeasi tema

- UPS!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Astfel, in data de 01 noiembrie, in jurul orei 00.25, in Punctul…

- CU MAȘINA NEINMATRICULATA!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova care a fost depistat conducand un autoturism neimatriculat. In ziua de 02 noiembrie, in jurul orei 06.05, in Punctul…

- ISTEȚI FOC… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit la controlul de frontiera și reținut in vederea continuarii cercetarilor un autoturism marca Volkswagen Touran, care figura in bazele de date ca fiind furat din Germania in aceeași zi. Totul s-a petrecut in…

- PRINS… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit la controlul de frontiera și reținut pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Toyota C-HR care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Aceasta „descoperire” a avut loc in data de 13 octombrie…

- NU I-A MERS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au descoperit, la granița cu Romania, un barbat cu cetațenie Republica Moldova care a prezentat la control documente false pentru autoturismul pe care il conducea. Totul s-a petrecut pe 5 octombrie, in jurul orei…

- INGENIOS, DAR FARA SUCCES!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, au depistat un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un document de calatorie falsificat. Barbatul, un ucrainean in varsta de 30 de ani, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- INFRACȚIUNE!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie Croația și Bosnia Herțegovina care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Acesta a vrut sa treaca Vama Albița, la finele saptamanii,…

- PRINS CU FALSUL ..Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui cetatean din Republica Moldova asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals. Saptamana trecuta, in ziua de vineri, in jurul 14.00, in Punctul de Trecere…