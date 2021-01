Vaslui: Un bărbat şi-a incendiat balconul apartamentului după ce a aruncat o petardă Un barbat a provocat un incendiu in apartamentul sau din municipiul Barlad, in noaptea de Revelion, dupa ce a aruncat o petarda in balconul locuintei, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La locul producerii evenimentului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si echipaje specializate din cadrul Detasamentului de Pompieri Barlad. ‘La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta cu violenta in balconul unui apartament situat la parterul blocului. Incendiul a fost lichidat in limitele gasite. Au ars diverse materiale plastice… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

