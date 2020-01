Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii, o fata si un baiat de 12 ani si un adolescent de 16 ani, au intrat in coma alcoolica in noaptea de Revelion in Duda, Vaslui. Pe 31 decembrie, in jurul orei 20.00, cei trei copii din satul Duda, judetul Vaslui, au plecat cu uratul. Gabriela (12 ani), Andrei (12 ani) si Vlad (16 ani) au facut…

- A fost val de incendii devastatoare in noaptea de Revelion. O petarda a aprins instalația de gaze a unui bloc din Galați, iar intr-o comuna din Vaslui o femeie a murit dupa ce casa i-a fost cuprinsa de flacari, iar butelia din bucatarie a explodat.Inconștiența unui petrecareț a fost foarte aproape de…

- Ingroziți de bataile și chinurile la care erau supuși, zi de zi, de parinții lor, doi frați, de 11 și 13 ani, au fugit de acasa. Poliția a aflat de dispariția lor abia sașe zile mai tarziu. Dupa vizita la domiciliul familiei, asistenții sociali au cerut implicare DIICOT.

- Doi copii disparuti de sase zile de la o stana din localitatea Salcioara si cautati, vineri, de pompieri, jandarmi si politisti au fost gasiti, acestia fiind in afara oricarui pericol, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.Citește și: Petre Daea, plecare…

- Mai multe echipaje de poliție și pompieri cauta la ora aceasta doi baieți minori, care au disparut înca din data de 2 noiembrie 2019. Parinții spun ca nu au intrat la banuieli, deoarece au crezut ca au plecat la bunica lor.