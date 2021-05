Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost retinute, miercuri, in urma incidentelor petrecute in comuna Bacesti, declarata zona speciala de siguranta publica, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. "In urma probatoriului administrat in cauza, fata de sase persoane, cinci barbati…

- ȘASE PERSOANE REȚINUTE PENTRU SAVARȘIREA INFRACȚIUNILOR DE TULBURAREA ORDINII ȘI LINISTII PUBLICE LOVIRE SAU ALTE VIOLENTE si DISTRUGERE In completarea materialelor de presa transmise de catre Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui in zilele de 22 și 23 mai a.c., dorim sa va informam despre…

- Un barbat de 63 de ani a murit, la Pitesti, dupa o altercatie cu politia Un barbat de 63 de ani a murit, ieri, la Pitesti, dupa o altercatie cu politia, în urma careia a cazut si a intrat în stop cardiorespirator. Barbatul consuma bauturi alcoolice si a refuzat sa plece de pe terasa…

- Comuna unde locuitorii refuza testarea pentru Covid-19, deși au simptome. Se cere carantinarea. Autoritatile au solicitat, marti, carantinarea comunei Comana, unde s-a constatat, in baza analizei efectuate de Directia de Sanatate Publica (DSP), ca riscul de transmitere a virusului SARS-Cov-2 este “de…

- Trei barbati care ar fi sechestrat si agresat un tanar in varsta de 19 ani, din cauza unor datorii, au fost retinuti de politisti si vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva, ei fiind cercetati pentru lipsire de libertate in mod ilegal si lovire sau alte violente, potrivit…

- F. T. Este greu sa scrii si, mai ales, sa tragi vreo concluzie despre ce s-a intamplat in noaptea de luni spre marti la Cocorastii Colt! Este greu, fiindca un om a murit! Tocmai de aceea amintim doar ceea ce scriu reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova intr-un comunicat de…

- Un numar de 11 animale, oi si capre, au fost omorate in comuna Stoicanesti dupa ce un barbat ar fi intrat, cu intentie, cu un utilaj agricol, intr-o turma aflata la pasunat pe terenul sau cultivat cu grau, in acest caz politistii intocmind un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intentie.…

- Politistii au intocmit un dosar penal in cazul fetitei care a cazut, vineri, din telescaun pe domeniul schiabil din Sinaia. Cercetarile sunt efectuate pentru vatamare corporala din culpa, au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Primaria Sinaia a transmis ca starea…