Stiri pe aceeasi tema

- Scandal mare la PNL Vaslui dupa ce Nelu Tataru a fost ales in funcția de președinte al Organizației județene liberale. Prim-vicepresedintele Organizatiei municipale a PNL Vaslui, Marius Arcaleanu, susține ca scrutinul a fost fraudat de fostul ministru al Sanatatii, “cu girul prim-ministrului Florin…

- Marius Arcaleanu, prim-vicepresedintele organizatiei municipale a PNL Vaslui, a afirmat vineri, 2 iulie, dupa alegerea lui Nelu Tataru in functia de presedinte al Organizatiei judetene liberale, ca scrutinul a fost fraudat de fostul ministru al Sanatatii, „cu girul prim-ministrului Florin Citu”. Intr-un…

- Prim-vicepresedintele Organizatiei municipale a PNL Vaslui, Marius Arcaleanu, a afirmat, vineri, dupa alegerea lui Nelu Tataru in functia de presedinte al Organizatiei judetene liberale, ca scrutinul a fost fraudat de fostul ministru al Sanatatii, "cu girul prim-ministrului Florin Citu". Liberalul…

- Trei persoane si-au depus candidatura pentru functia de presedinte al Organizatiei judetene a PNL Vaslui, a declarat, joi, pentru AGERPRES, secretarul general al filialei liberale, Daniel Onofrei. La Conferinta Judeteana a PNL Vaslui, care va avea loc vineri si la care ar urma sa participe…

- Prim-vicepresedintele Organizatiei municipale a PNL Vaslui, Marius Arcaleanu, candidat la alegerile pentru sefia organizatiei judetene a partidului, programate la inceputul lunii iulie, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca actualul presedinte al PNL Vaslui, Nelu Tataru, conduce organizatia…

- Consilierul judetean Marius Arcaleanu (PNL), inscris in cursa pentru sefia Filialei Teritoriale a PNL Vaslui, condusa de Nelu Tataru, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa ca organizatia liberala "are nevoie sa fie condusa de cineva cu adevarat implicat in viata judetului, care stie care sunt…

- Fostul ministru al Sanatatii si seful organizatiei PNL Vaslui, Nelu Tataru, a anuntat ca il va sustine pe Florin Citu pentru sefia Partidului National Liberal. Acesta a mai transmis ca are incredere ca premierul Citu este „omul solutiilor”.

- Nelu Tataru a anunțat miercuri ca il susține pe Florin Cițu pentru șefia Partidului Național Liberal. Fostul ministru al Sanatații in guvernul Orban și șeful organizației PNL Vaslui spune ca are incredere ca actualul premier poate fi omul soluțiilor. "Nu este vorba despre o tabara sau alta, ci este…