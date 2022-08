Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care o femeie insarcinata in luna a șaptea, au fost ranite, sambata, intr-un accident intre doua mașini, care a avut loc in comuna Ștefan cel Mare, din Vaslui, informeaza Știripesurse.ro. Salvatorii din Vaslui au intervenit la un accident rutier produs in localitatea Marașeni,…

- O femeie insarcinata in sapte luni a fost ranita, sambata, in urma unui accident rutier petrecut in comuna Maraseni, fiind transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui.

- Incidentul a avut loc miercuri seara, pe o strada din municipiul Braila, iar tanarul de 18 ani a suferit taieturi la o mana și la un picior, informeaza joi IPJ Braila, potrivit publicației locale Obiectiv de Braila . Conflictul a avut loc in cartierul Obor din Municipiul Braila, cand tanarul de 18 ani…

- Patru persoane au fost ranite si au ajuns la spital in urma unui accident petrecut, in noaptea de marti spre miercuri, in comuna Muntenii de Sus, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, informeaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius…

- Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui au intervenit vineri dupa-amiaza la un accident rutier produs pe drumul național DN 15D, in apropierea localitații Canțalarești din județul Vaslui. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului…

- Activitatea centrului de evaluare medicala, organizat de Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, a fost reluata, avand in vedere creșterea numarului de cazuri de COVID-19 pe teritoriul județului Alba. Centrul este dedicat evaluarii medicale a pacienților depistați pozitivi și care se trateaza la domiciliu,…

- Cinci politisti au fost batuti in timpul unei inmormantari, la Targoviște. Cei cinci au ajuns la spital. Scenele ireale s-au petrecut la inmormantarea unei fetitei de 13 ani din Targoviste care a fost accidentata pe trecerea pentru pietoni. sursa video: Sindicatul Europol Cei cinci politisti au fost…

- Un grav accident rutier s-a produs miercuri dupa amiaza in județul Vaslui, pe drumul național DN15 D, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui. Un tir incarcat cu dulciuri s-a rasturnat in albia unui rau. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al…