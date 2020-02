Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 6 și 7 februarie 2020, Politia Municipiului Alba Iulia a organizat o actiune, in municipiul Alba Iulia, in scopul cresterii gradului de siguranta rutiera. Politistii au urmarit, in special, depistarea conducatorilor auto care nu acorda prioritate pietonilor si care nu respecta viteza legala.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) estimeaza ca numarul cancerelor urmeaza sa creasca cu 81% pana in 2040 in tarile cu venituri mici sau intermediare, din cauza insuficientei resurselor consacrate preventiei, relateaza AFP.

- Avand in vedere evenimentele rutiere cu consecinte grave produse in luna ianuarie pe raza judetului, precum si conditiile meteo preconizate pentru weekend, politistii rutieri maramureseni au organizat, in perioada 31 ianuarie – 2 februarie, mai multe actiuni cu caracter preventiv, scopul principal fiind…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 13 ianuarie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 70 de sancțiuni contravenționale,…

- Peste 200 de polițiști au fost la datorie zilnic, in perioada 31 decembrie-5 ianuarie. De asemenea, polițiștii au asigurat ordinea și liniștea publica la manifestarile publice de amploare (concerte, spectacole de datini și obiceiuri de iarna, focuri de artificii), desfașurate pe raza municipiului Buzau,…

- Politistii de la Rutiera au intocmit dosar penal pentru distrugere pe numele vatmanului care a fost implicat intr-un incident cu un sofer care a blocat linia de tramvai, a anuntat, luni, Biroul de presa al Brigazii Rutiere a Capitalei. "In urma analizarii tuturor imaginilor aparute in spatiul public,…

- Polițiștii au intervenit, in ultimele doua zile, la peste 6.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. De asemenea, au aplicat peste 6.000 de sanctiuni contraventionale și au constatat 1.469 de infracțiuni. Astfel, in zilele de 24 și 25 decembrie 2019, polițiștii au intervenit la 6.057 de evenimente,…

- Șoferi din Meteș și Jidvei s-au ales cu dosare penale, dupa ce polițiștii i-au prins in trafic, la volanul unor autoturisme, pe care le conduceau dupa ce consumasera alcool. Joi, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 53 de ani, din comuna…