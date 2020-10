Politistii vasluieni au aplicat, in ultimele 48 de ore, amenzi in valoare de peste 170.000 de lei pentru nerespectarea masurilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, peste 200 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au actionat in ultimele 48 de ore, la nivel judetean, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei COVID-19. "Au fost derulate un numar de 12 misiuni specifice si organizate 15 actiuni punctuale, in sistem integrat, fiind vizate in mod special…