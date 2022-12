Stiri pe aceeasi tema

- Vasili Hamutovski, 44 de ani, fost la Steaua și Petrolul Ploiești, a fost condamnat, joi, 29 decembrie, la doi ani de pedeapsa „chimica” la domiciliu, o forma de eliberare condiționata sub control judiciar, relateaza portalul bielorus Tribuna, citat de Gazeta Sporturilor . Hamutovski a fost arestat…

- Inca de la arestarea sa, Hamutovski a susținut ca platește pentru evenimentele din trecut, din 2020. In varsta de 44 de ani, fostul fotbalist a protestat in ultimii ani fața de dictatorul Aleksandr Lukașenko.Fratele acestuia, Iuri, a transmis ca familia sa nu știe nimic despre acuzațiile care i se aduc…

- Vasili Hamutovski, 44 de ani, fostul portar al lui FCSB, reținut sambata de poliție la Minsk, a fost condamnat pentru ca „a trimis pe canalul de Telegram materiale considerate extremiste in Belarus.” Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vasili Hamutovski (44 de ani) a fost arestat in Belarus, țara natala, la Minsk. Presa din Belarus scrie ca fostul portar de la FCSB și Petrolul, care in prezent este antrenor cu portarii la Lvov, a fost arestat de autoritați dupa ce in ultima perioada a fost un critic vehement al regimului Aleksandr…