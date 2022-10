Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Asistența Sociala Brașov reamintește asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute din Romania interesate ca pot depune documentația de solicitare a subvențiilor de la bugetul local, pentru anul 2023 pana in data de 30.09.2022, ora 15.30. Sunt eligibile sa solicite subventii asociatiile,…

- La finalul acestei saptamani, cei doi sportivi vor concura pe un Renault Clio Rally 5, alaturi de echipaje din Turcia, Bulgaria, Serbia, Macedonia si Romania, la etapa gazduita de orasul Vranjka Banja, din Serbia. “ Am inteles ca orasul care ne va gazdui in aceste zile este este unul din cele mai cunoscute…

- Gica Hagi a debutat fulminant in tricoul Stelei: a marcat unica reușita a meciului cu Dinamo Kiev și a adus Supercupa Europei in Ghencea. Gheorghe Hagi și Banca Transilvania sunt protagoniștii unui parteneriat spectaculos, lansat recent. Performanța, curajul și munca sunt valorile comune care stau la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, in timpul unei manifestari pentru celebrarea a 116 ani de existenta a Serviciului de Ambulanta, ca, in ultimul an de pandemie, serviciile paramedicale din tara au avut aproximativ 4 milioane de interventii, relateaza Agerpres. „Este extraordinar,…

- Romanii din strainatate vor avea 15 zile la dispoziție sa se intoarca in țara, in cazul instituririi starii de mobilizare sau a starii de razboi, potrivit unui proiect de lege privind pregatirea populației pentru aparare, publicat de MApN . se va reglementa recunoasterea executarii serviciului militar…

- Cinci puncte fixe se deschid astazi, 8 iulie, in municipiul Brașov, pentru Recensamantul obligatoriu al Populatiei si Locuintelor . Brașovenii care nu s-au autorecenzat și nici nu au fost vizitați de catre recenzor, acasa, pot completa chestionarele pentru Recensamantul Populației și Locuințelor,…