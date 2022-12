Stiri pe aceeasi tema

- „Cand ne-am dat seama, in toamna trecuta, ca Rusia planuieste o invazie la scara mare a Ucrainei, am crescut prezenta in regiunea Marii Negre. Am fost si eu la baza Mihail Kogalniceanu din Romania, cred ca in luna februarie, si am vazut cum SUA si aliatii au adus mai multe trupe. Acum, Franta conduce…

- Actualno (Bulgaria) - Romania se afla pe locul șase la producția de mașini in Uniunea Europeana, cu o medie de peste 40.000 de mașini pe luna. Romania produce mai multe mașini decat țari precum Italia și Ungaria, dar mai puține decat Cehia și Slovacia, relateaza Agenția BTA, citat de Rador. Fii…

- Romania continua sa coboare pe scara inovatiei, dupa cum arata cel mai recent Index Global al Inovarii – GII 2022, aflandu-se spre finalul clasamentului in Europa, se arata intro analiza a unei platforme de investitii, remisa, ieri, AGERPRES. Conform sursei citate, chiar si Bulgaria este cu 14 locuri…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a scazut și in octombrie, pentru a doua luna la rand. Prețul este la mai puțin de jumatate fața de acum doua luni și ajunge foarte aproape de nivelul de acum un an. In octombrie 2022, prețul mediu de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU)…

- Euronews a facut clasamentului celor mai mari si celor mai mici salarii ale profesorilor din Europa. Exista diferente semnificative in ceea ce priveste salariile profesorilor in tarile europene. Salariile anuale brute din invatamantul secundar inferior au variat de la aproximativ 4.233 de euro in Albania…

- China si SUA ar putea avea de castigat din prelungirea razboiului din Ucraina, dar Europa cu siguranta nu va avea niciun beneficiu, a atentionat luni Balazs Orban, director politic in biroul premierului ungar, la o reuniune a grupului de la Visegrad (V4) desfasurata in capitala slovaca, transmite MTI.…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins, in august, un nou nivel-record, de 9,1% (in crestere de la 8,9% luna precedenta), in timp ce in Uniunea Europeana (UE) a urcat de la 9,8% la 10,1%, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Cehia, Bulgaria, Polonia,…

