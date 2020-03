Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei a mers incet si tragem acum ponoasele unor vremuri in care am neglijat calitatea, am mers pe viteza la PIB si nu am tinut seama de faptul ca acest PIB, inainte de a fi rapid, trebuia sa fie sustenabil, a afirmat duminica, la Digi 24, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, și-a exprimat miercuri seara la Antena 3 temeri privind viitorul economic mergand de la actualele semne din piața.„Banca Nationala colaboreaza cu Guvenul dar nu-i poate spune ce trebuie sa faca (...) SUA aloca o mie de miliarde de dolari. Cand…

- Decesul unei persoane dragi poate veni pe neasteptate sau poate fi anticipat. Daca e o boala grava de care sufera cineva drag stii in mare cand se va produce decesul in functie de pronosticul doctorilor, dar in rest decesul apare de multe ori cand te astepti mai putin. In orice situatie ne-am…

- Sistemul bancar a realizat un profit net de 6,392 miliarde de lei in 2019, in scadere cu peste 7,2% fata de finalul anului 2018, cand a raportat 6,892 miliarde de lei, iar totalul activelor la valoare neta se situa la 495,3 miliarde de lei, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, transmise la…

- Pana in 2023 vitezele 5G vor fi de 13 ori mai mari decat conexiunea mobila medie, 66% din populația globala (5,3 miliarde de oameni) va avea acces la internet și vor exista aproape 30 de miliarde de dispozitive/conexiuni, dintre care 45% mobile, arata raportul privind internetul al Cisco, anunța…

- Este de multa vreme una din cele mai aprinse dezbateri din Germania și care împarte țara practic în doua. Iar acum limita generala de viteza pe faimoasele Autobahn ale țarii a revenit în centrul atenției dupa ce ADAC (Allgemeine Deutscher Automobil-Club) și-a reformulat poziția.De…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a imprumutat, marti, 3 miliarde de euro de pe pietele externe, in prima emisiune de obligatiuni denominate in euro din 2020. Investitorii au plasat ordine de 12 miliarde de euro, de peste patru ori cat au programat Finanțele sa se imprumute. Valoarea completa a…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a anuntat joi ca intentioneaza sa plateasca dividende mai mari guvernului de pe urma profitului anual de 49 miliarde franci (50 miliarde dolari) pe care il prognozeaza pentru anul 2019, gratie castigurilor realizate de pe urma obligatiunilor si actiunilor straine pe…