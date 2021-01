Stiri pe aceeasi tema

- Horațiu Hatos a pierdut procesul cu colegii sai din USR Campia Turzii, carora le-a cerut 250.000 de lei, pentru ca l-ar fi exclus din partid și i-ar fi creat astfel un prejudiciu, dupa ce s-a anunțat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ca pedeapsa complementara, acesta nu mai are dreptul, pe o durata de doi ani, de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, ceea ce inseamna ca isi pierde calitatea de ales local.Laurentiu Alin Diaconescu…

- Ca pedeapsa complementara, acesta nu mai are dreptul, pe o durata de doi ani, de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, ceea ce inseamna ca isi pierde calitatea de ales local.Laurentiu Alin Diaconescu…

- Magistratii au respins recursul luptatorului de la Baza Topraisar, decizia Curtii de Apel Constanta fiind una definitiva. Militarul constantean a incercat sa obtina in justitie anularea deciziei medicale potrivit careia ar fi inapt pentru serviciul militar. Printr un document medical anterior, luptatorul…

- Fostul director general al NN Pensii Raluca Tintoiu a castigat definitiv, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, procesul in care a cerut anularea sanctiunilor primite de la ASF in anul 2017, in contextul zvonurilor privind nationalizarea Pilonului II de pensii. Instanta suprema a respins…

- La mijlocul acestei saptamani, judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Cluj a decis ca rechizitoriul in care Deak Adrian Andrei, fiul fostului consilier local Francisc Deak din Campia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tribunalul Timiș a respins astazi apelul formulat de Sorin Dragoi la decizia Judecatoriei Timișoara, care nu a avalidat mandatul de consilier local al fostului city-manager al capitalei Banatului. Va reamintim ca apropiatul primarului Nicolae Robu, Sorin Dragoi, a fost invins in lupta pentru Primaria…

- Petru Roman va fi primarul Detei. Este decizia luata marți de magistrații de la Tribunalul Timiș care au judecat apelul in dosarul in care numirea in funcție a primarului ales a fost contestata.