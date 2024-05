Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Gherzan: Ne exprimam sprijinul pentru o justiție dreapta și neinfluențata de „statul paralel” sau „campul tactic” Intr-o societate democratica, justiția trebuie sa funcționeze imparțial și independent, iar ultimele audieri ale generalilor Coldea și Dumbrava la DNA pun sub semnul intrebarii aceste…

- Vasile Mihailescu: Politica nu e un ring de box! Recent, am fost martorii unui episod nefericit in politica romaneasca, unul care ne-a lasat cu un gust amar, spune Vasile Mihailescu, fost consilier județean. Doi dintre parlamentarii romani au uitat de demnitatea funcției lor și s-au lasat tarați intr-un…

- Evaluarea Naționala la clasa a IV-a 2024. Luni, elevii susțin proba la Limba romana Elevii claselor a IV-a susțin luni prima proba, la Limba romana, de la Evaluarea Naționala 2024. Durata alocata rezolvarii este de o ora. „Probele au o structura si caracteristici de evaluare similare celor administrate…

- Vasile Mihailescu: Este timpul sa ne susținem fermierii și sa ne intoarcem la valorile autentice romanești! Romania, din exportator in alte vremuri, a ajuns fruntașa in UE la carne de porc congelata! ”Este incredibil ca, in inima Europei, țara noastra a ajuns sa fie cel mai mare importator de carne…

- Vasile Mihailescu denunța o practica josnica a comercianților Vasile Mihailescu, fost consilier județean, afirma ca a observat o practica ingrijoratoare printre producatori: gramajul produselor scade, dar prețurile raman neschimbate! ”Este o forma de inșelaciune care ne afecteaza pe toți. Cum poți sa…

- Vasile Mihailescu: ”USR, la rascruce: Integritate sau ipocrizie?” Intr-o lume politica unde cuvintele integritate și transparența sunt aruncate in vant ca frunzele toamna, cazul Clotilde Armand arata ipocrizia USR. A fost trimisa in judecata și acum cantarul dreptații se inclina sub greutatea acuzațiilor,…

- Vasile Mihailescu: Integritate sau compromis? Intr-o lume politica unde fiecare decizie este disecata, primarul general al Capitalei Nicușor Dan se afla in fața unei alegeri cruciale care ar putea defini cariera sa, afirma Vasile Mihailescu, fost consilier județean. ”Este momentul sa stabileasca clar…

- Primarul Cristian Gentea a semnat un nou contract important pentru sistemul de educație piteștean! Primarul Cristian Gentea a semnat un nou contract important pentru sistemul de educație piteștean! Pe langa faptul ca o creșa relativ mare din oraș, cea din Smeurei – Creșa 8, va fi total reabilitata termic…