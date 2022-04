Stiri pe aceeasi tema

- Rusia continua propaganda de razboi si sustine ca Romania, alaturi de alte 62 de state, ar fi trimis mercenari sa lupte in Ucraina impotriva trupelor rusesti. Oficialii rusi nu au prezentat nicio dovada in acest sens. Moscova nu este la prima actiune de dezinformare si raspandire de stiri false privind…

- Forțele lui Vladimir Putin se pregatesc pentru o „ofensiva la scara larga”, in Ucraina. Autoritațile din țara vecina au lovit cu rachete „Neptun” nava de razboi a militarilor lui Vladimir Putin, „Moscova”, iar Ministerul rus al Apararii susține ca aceasta a fost evacuata imediat dupa incendiu. Cele…

- Este posibil ca razboiul din Ucraina „sa mai dureze” Vasile Dâncu în studioul Radio România Actualitați. Foto arhiva: Alexandru Dolea Realizator: Laurențiu Vaduva - Este posibil ca razboiul din Ucraina sa mai dureze și nimeni nu poate sa spuna când anume se va încheia,…

- La mijlocul lunii martie, la aproximativ doua saptamani dupa ce armata rusa a invadat Ucraina, Vladimir Putin a susținut pe stadionul Lujniki din Moscova (cea mai mare arena din Rusia) un eveniment pro-razboi, prin care a sarbatorit opt ani de la anexarea Crimeei (considerata ilegala de catre comunitatea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, vizibil iritat, le-a cerut sambata națiunilor occidentale sa-i furnizeze o parte din echipamentul militar din stocurile lor și le-a intrebat daca le este frica de Rusia lui Vladimir Putin. Mai multe țari au promis ca vor trimite rachete antitanc și antiaeriene,…

- „Acesta este numarul barbatilor care s-au intors in acest moment din strainatate pentru a-si apara tara de hoarda (rusa - n.r.). Aceasta inseamna inca 12 brigazi de lupta motivate! Ucraineni, suntem invincibili!", a scris Reznikov intr-o postare online.Pe de alta parte, postul de televiziune american…

- Rusia a inceput sambata noi manevre navale de amploare in Marea Neagra, cu peste 30 de nave in apropierea Peninsulei Crimeea, dupa ce a anunțat blocarea a trei mari zone in acest sens. In același timp, Moscova continua sa denunțe „isteria” americana, dupa ce Washingtonul a declarat ca se teme de o iminenta…

- Ministrul apararii, Vasile Dincu, a dat asigurari Vasile Dâncu în studioul Radio România Actualitați. Foto arhiva: Alexandru Dolea RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - La Bucuresti ministrul apararii, Vasile Dîncu, a dat asigurari ca România sau NATO nu risca sa intre în…