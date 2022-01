Stiri pe aceeasi tema

- Intrevedere a ministrului apararii nationale cu ambasadorul Statului Israel Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a avut miercuri, 19 ianuarie, la sediul Ministerului Apararii Nationale, o intrevedere cu ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga.Pe parcursul intalnirii au fost discutate…

- Alianta Nord-Atlantica va reactiona la un eventual atac al Rusiei asupra Ucrainei prin suplimentarea prezentei militare in Europa Centrala si de Sud-Est, inclusiv in Romania, afirma diplomati si fosti oficiali din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, conform agentiei Reuters. Alianta Nord-Atlantica…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat duminica, la Constanta, ca in Kazahstan este "o bulversare a ordinii constitutionale", Romania nefiind deocamdata implicata in niciun fel in respectiva zona. Dincu a afirmat ca orice eveniment petrecut in Kazahstan "impacteaza" negocierile…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat ca Romania nu este implicata in vreun fel in situatia din Kazahstan, precizand insa ca orice eveniment din aceasta zona impacteaza negocierile pe care le are NATO cu Rusia in acest moment, relateaza News.ro. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica, la Constanta,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat vineri la Digi24 ca a avut o intalnire recenta cu președintele Klaus Iohannis, in seria de discuții individuale pe care șeful statului a avut-o cu miniștrii. „Da, am avut o intalnire in sensul acesta. M-am intalnit și in alte situații cu o președintele…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a trimis Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului o adresa prin care solicita aprobarea pentru achiziționarea a 32 de avioane de vanatoare F-16 de la guvernul Norvegiei, a informat Antena 3. Suma estimata de achiziție este de aproximativ 454 de milioane de euro,…

- Aquatim a gazduit astazi, la stația de epurare „Stan Vidrighin” din Timișoara, intalnirea dintre delegația israeliana, condusa de E.S. David Saranga, ambasadorul Statului Israel in Romania, și Ilie Vlaicu, director general Aquatim și președinte al Asociației Romane a Apei. Membrii delegației au impartașit…