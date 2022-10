Stiri pe aceeasi tema

- „O veste trista vine in aceasta zi de luni. Fostul judoka sibian Vasile Cojoc a incetat din viata fulgerator, la varsta de 35 de ani. Federatia Romana de Judo transmite sincere condoleante familiei indurerate. Dumnezeu sa il odihneasca in pace!", se arata in mesajul transmis de FRJ pe site-ul oficial.…

- Veste trista in lumea sportului romanesc. Din pacate, astazi ne-a mai parasit un campion la varsta de 72 de ani. CSA Steaua București și Federația Romana de Lupte a facut anunțul tragic.

- S-a stins din viața un mare campion. Federația Romana de Lupte a anunțat ca a murit Gheorghe Berceanu, fost campion olimpic, mondial și european. Prietenii ii spuneau „Hercule de buzunar”. A murit Gheorghe Berceanu, o adevarata legenda printre luptatorii de greco-romane Gheorghe Berceanu s-a stins din…