Vasile Cîtea: „STOP sărăciei, scumpirilor și penalilor! (P) JOS GUVERNUL CITU! Ne-am saturat sa vedem cum, din 6 in 6 luni, PNL si USR-Plus se incaiera pe ciolan. Cine vrea ca intr-adevar acest guvern sa pice, va semna motiunea PSD!" Toamna se numara esecurile guvernantilor si se iau masuri. Saracia a devenit o normalitate pentru romani, desi nu asa trebuia sa fie. In vreme ce traiul romanilor devine tot mai impovarat de lipsuri, guvernarea PNL-USR-PLUS-UDMR are o singura prioritate: lupta pentru putere! In disperarea de a acapara toate resursele statului pentru firmele lor de partid, au abandonat total Romania si pe romani. Ei se lupta in interiorul partidului,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

