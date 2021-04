Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a anuntat sambata ca s-a infectat cu SARS-CoV-2 de la un coleg chiar cu o zi inainte de vaccinarea cu a doua doza de ser, avand o forma foarte usoara a bolii. „Cu ajutorul lui Dumnezeu sunt foarte bine. Din fericire, apucasem sa fac prima doza de […] The post Vasile Banescu, de la Patriarhia Romana, infectat cu Covid-19. Ce mesaj le-a transmis credinciosilor first appeared on Ziarul National .