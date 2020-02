Stiri pe aceeasi tema

- Nominalizarea lui Florin Citu nu arata o dorinta a presedintelui Klaus Iohannis de a rezolva criza politica, ci de a o adanci, a afirmat, sambata dimineața, purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, intr-o conferința susținuta la Iași, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA Sorina…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca prin propunerea lui Florin Citu ca premier de catre presedintele Klaus Iohannis, "criza politica se va adanci", pentru ca PNL "nu are capacitatea" sa coaguleze o majoritate in Parlament care sa investeasca un guvern. "Propunerea…

- Desemnarea lui Florin Cițu era oarecum previzibila, a spus, miercuri seara, Dan Barna, liderul USR, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat noua propunere de premier. Barna a mai declarat ca e vorba despre...

- Florin Citu a devenit cunoscut rapid ca drept specialistul liberalilor in materie de finante si economie, desi nu este un membru cu vechime in PNL, inscrierea sa fiind facuta in 2016, cand a candidat pentru functia de senator de Bucuresti. Pe langa analizele sale in domeniul finantelor, fostul ministru…

- Liberalii merg la Cotroceni fara propunere oficiala de premier. Neoficial, dupa discuțiile din ultimele 24 de ore din partid și ședința conducerii centrale de la ora 12.00, lucrurile curg in urmatoarea direcție:Sunt sanse foarte mari la ora actuala ca Iohannis sa propuna premier un membru…

- Dan Barna, presedintele USR, critica dur decizia presedintelui Iohannis de a semna numirile in fruntea PICCJ si DIICOT, in ciuda avizelor negative date de CSM si a recomandarilor MCV de a se tine cont de avizele CSM. Barna cere presedintelui explicatii oficiale pentru incalcarea regulilor pe care…

- Liderul grupului parlamantar PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a declarat la Digi 24 ca social-democrații vor merge la consultari cu o lista de semnaturi pentru susținerea lui Remus Pricopie ca premier. In opinia lui Simonis, președintele Iohannis va trebui sa țina cont de dorința majoritații…