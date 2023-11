Stiri pe aceeasi tema

- Poate crește varsta de pensionare in Romania odata cu noua lege a pensiilor? La baza acestei decizii sta un factor important. Ministra Muncii si Solidaritatii Sociale Simona Bucura-Oprescu a vorbit despre creșterea varstei de pensionare, un lucru de care mulți pensionari se tem de altfel. Oficialul…

- „Doar in cazul in care creste speranta de viata, ceea ce este o garantie pe care noi... Romanii au totusi o garantie ca nu va creste varsta de pensionar arbitrar, asa cum s-a dorit initial. Trebuie sa va mai spun ceva. Sa stiti ca cel putin in ceea ce ne priveste am facut tot ceea ce tine de noi, de…

- Varsta de pensionare se poate MAJORA la peste 65 de ani, proporțional cu creșterea speranței de viața. Declarații ministrul Muncii Varsta de pensionare se poate MAJORA la peste 65 de ani: Varsta de pensionare va crește daca va crește și speranța de viața a romanilor. Spre exemplu, daca speranța de…

- VIDEO - Momentul in care crește varsta de pensionare: explicația ministrului MunciiSimona Bucura Oprescu, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, a explicat ca varsta de pensionare crește doar daca in paralel crește și speranța de viața.„Exclus! Oamenii nu muncesc pana la 70 de ani. Fix asta am…

- Ministerul Muncii a finalizat proiectul noii legi a pensiilor, document care urmeaza sa fie prezentat azi in cadrul unei ședinte a coaliției de guvernare. Premierului Marcel Ciolacu vrea ca legea sa intre in vigoare de la ”1 ianuarie 2024”. ”De ce trebuie sa intre in vigoare la 1 septembrie 2024, septembrie…

- Diabetul zaharat de tip 2 declansat la varste tinere ar putea duce la o scurtare a duratei de viata. Este concluzia unui studiu recent desfasurat de Universitatea din Cambridge. Persoanele diagnosticate cu diabet zaharat de tip 2 inainte de varsta de 30 de ani pot avea o speranta de viata chiar si cu…

- Proiectul de lege privind noua lege a pensiilor conține o serie de scenarii printre care creșterea varstei de pensionare, potrivit unor extrase difuzate miercuri seara la Antena 3.„Proiectul de lege, așa cum este prevazut expres in jalon, prevede egalizarea varstei de pensionare a femeilor cu cea…

- „Il chem joi pe Marcel Ciolacu sa-si prezinte masurile fiscale in fata parlamentarilor AUR. Si a agricultorilor, constructorilor si micilor intreprinzatori”, a scris George Simion, marti pe Facebook. Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea…