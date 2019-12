Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban considera ca ar trebui crescuta varsta de pensionare pentru anumite categorii de angajati, primii vizați fiind medicii și profesorii. Sunt, insa, și alte domenii in care romanii ar avea optiunea sa lucreze pana la 70 de ani.

- Ludovic Orban a declarat ca angajații din educație și din medicina s-ar putea pensiona și la 70 de ani. reactiile nu au incetat sa apara. Premierul Ludovic Orban considera ca ar trebui crescuta varsta de pensionare pentru anumite categorii de angajati. Acesta a dat ca exemplu profesorii, care ar putea…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dezvaluie planul secret al PNL. Dupa ce zilele trecute Klaus Iohannis anunța ca Legea pensiilor trebuie sa fie modificata, in spațiul public au aparut informații conform carora PNL ar pregati creșterea varstei de pensionare. Vasilescu spune ca mai…

- Ludovic Orban considera ca ar trebui crescuta varsta de pensionare pentru anumite categorii de angajati, potrivit observator.tv. Premierul a a dat ca exemplu profesorii, care ar putea avea optiunea sa lucreze pana la 70 de ani. Declaratia a facut o in contextul in care Guvernul a starnit un val de nemultumiri…

- Sindicatul Dicasterial, care reprezinta o parte din personalul auxiliar din instante si parchete, rectioneaza la discutiile privind taierea pensiilor speciale. Sindicalistii sustin ca se face o confuzie. Asta pentru ca personalul auxiliar din instante si parchete beneficiaza de pensie de serviciu, nu…

- Guvernul ia in calcul interzicerea exporturilor de bușteni in țarile care nu sunt membre ale Uniunii Europene, a declarat, la Digi24 , ministrul mediului Costel Alexe. El a precizat ca o asemenea masura nu este posibila și in spațiul intercomunitar, pentru ca legislația UE nu permite o asemenea masura…

- "Guvernarea PSD lasa romanilor un salariu mediu brut de 5.127 de lei și un numar record de contracte de munca inregistrate in Revisal-ul gestionat de Inspecția Muncii: 6.465.354 contracte de munca aferente unui numar record de 5.609.060 salariați activi. Atenție, aceasta cifra nu conține funcționarii…

- Italia negociaza in cadrul Uniunii Europene organizarea unui sistem de ''repartizare automata'' a migrantilor salvati pe Mediterana, a confirmat joi o sursa diplomatica de la Bruxelles, citata de AFP, potrivit Agerpres.Acest dispozitiv temporar de repartizare a refugiatilor a fost prezentat…