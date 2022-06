Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele infectate cu virusul care cauzeaza variola maimutei trebuie sa evite sa intre in contact cu animalele lor de companie, a recomandat joi Agentia nationala pentru siguranta sanitara (ANSES) din Franta, care a fost sesizata ca urmare cresterii numarului de persoane infectate cu acest virus.

- Persoanele infectate cu virusul care cauzeaza variola maimutei trebuie sa evite la maximum contactele cu animalele lor de companie, au recomandat joi autoritatile sanitare din Franta, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.

- Persoanele infectate cu virusul care cauzeaza variola maimutei trebuie sa evite la maximum contactele cu animalele lor de companie, au recomandat joi autoritatile sanitare din Franta, relateaza AFP. In urma cresterii numarului de persoane infectate cu acest virus in multe tari situate in afara zonelor…

- Peste 250 de cazuri de variola maimutei au fost confirmate in Spania si Portugalia, au anuntat miercuri autoritatile sanitare nationale, in contextul in care Peninsula Iberica ramane principalul focar de infectie, relateaza Reuters.

- Alte trei tari au anuntat primele cazuri de variola maimutei. Este vorba de Emiratele Arabe Unite, primul stat din Golf care raporteaza infectari, si de doua state europene, Cehia si Slovenia. Pana la acest moment sunt 237 de cazuri confirmate si suspecte.

- Provincia canadiana Quebec a raportat luni 15 cazuri de variola maimutei, a anuntat, marti, departamentul de sanatate din Quebec, care a mai precizat ca se asteapta la mai multe cazuri in alte provincii ale tarii, relateaza Reuters.

- Autoritatile sanitare din intreaga lume sunt in alerta dupa ce au fost inregistrate cazuri de variola a maimutei in mai multe state, cel mai mare focar de virus in afara Africii sub-sahariane de cand a fost inregistrata prima infectie umana in urma cu mai bine de 50 de ani, scrie Financial Times.