Uniunea Europeana se pregatește sa achiziționeze vaccinuri și alte tratamente impotriva variolei maimuței, a anunțat joi Comisia Europeana, precizand ca detaliile vor fi finalizate in „urmatoarele zile". Purtatorul de cuvant Comisiei Europene pe probleme de sanatate, Stefan De Keersmaecker, a declarat ca Autoritatea de raspuns in caz de urgența sanitara a UE (HERA) „lucreaza cu […]