Noua varianta a Sars-CoV-2 numita Omicron are simptome asemanatoare gripei: febra musculara, oboseala accentuata, tuse, migrene. Si vine in conditiile in care virusul gripal isi face aparitia in emisfera nordica. Delta avea nevoie de doua minute, la o distanta mai mica de doi metri, sa produca infectarea, Omicron are nevoie de mai putin de un minut. Omicron contine peste 30 de mutații ale proteinei spike. Vaccinurile invata sistemul imunitar sa recunoasca și sa atace tocmai aceasta proteina. Chiar daca vaccinurile existente nu vor genera anticorpi specifici pentru Omicron, vor crește cantitatea…