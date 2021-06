Varianta indiană a coronavirusului alarmează medicii: cangrena, pierderea auzului, micro-trombi, dureri de stomac - printre noile simptome apărute Varianta delta a coronavirusului care a alimentat al doilea val devastator din India este cea mai infecțioasa descoperita pâna în prezent. Doctorii vor sa afle acum daca noile simptome aparute la pacienții indieni înseamna ca este și mai grava, relateaza Bloomberg.



Probleme de auz, dureri gastrice severe și cheaguri de sânge care duc la cangrena, simptome care nu au fost de regula observate în rândul pacienților Covid, au fost legate de medicii din India de varianta aparuta în aceasta țara.



Dovezile preliminare din Anglia și Scoția, unde… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

