Varianta Delta COVID – transmitere comunitară susţinută la nivel naţional Ieri, Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat ca au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national, a variantei Delta a noului coronavirus, potrivit News.ro si Hotnews.INSP mai noteaza ca pana la data de 5 septembrie au fost confirmate 2.563 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare, din care 1.722 cu varianta Alpha, 11 cu Beta, 23 cu Gamma si 807 de cazuri cu varianta Delta, potrivit Agerpres. Conform INSP, pana la data de 5 septembrie, rata de confirmare cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare a fost de 81%.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

